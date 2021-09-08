Последние события в отношениях Вашингтона и Киева можно считать «пощечинами» США в адрес украинского президента Владимира Зеленского. Об этом на днях сообщили в польском политическом журнале Nowa Europa Wschodnia

США и Украина решили давить на Россию © AP, Evan Vucci Пита Буттгига, якобы восходящую звезду демократов, но пока еще только секретаря по транспорту», — говорится в статье.

Последней каплей, которая потрясла украинского лидера, стало изменение позиции США в отношении «Северного потока-2».

По мнению польских журналистов, администрация Байдена, которая итак с самого начала относилась к команде Зеленского с большой долей подозрительности, может себе позволить такое высокомерное отношение к Киеву, потому что США является его самым сильным союзником в борьбе с Москвой.

«Зеленский также понял, что времена, когда Киев заверял в сохранении "прозападного" курса, а Вашингтон в ответ столь же торжественно обязался поддерживать его на пути в НАТО, ушли в прошлое», — считают авторы статьи.

На прошлой неделе Зеленский побывал в США и встретился там с президентом Джо Байденом. До этого встречу дважды переносили.