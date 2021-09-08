«Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится», — сказал Мураев.
Он предположил, что встреча может пройти в Москве или в Крыму.
На вопрос, может ли состояться встреча в Минске, бывший депутат заявил, что это маловероятно, но возможно.
«Кстати в Белоруссии тоже весьма унизительно. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Александром] Лукашенко», — отметил Мураев.
По его словам, саммит с российским президентом жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины и транзита газа, а также из-за тяжелого экономического положения в стране.