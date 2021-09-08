Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев на днях в интервью телеканалу «НАШ» рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева

Мураев верит в объеденный союз РФ, Украины и ЕС © Facebook, Евгений Мураев / Facebook, Евгений Мураев / Перейти в фотобанк сказал Мураев.

Он предположил, что встреча может пройти в Москве или в Крыму.

На вопрос, может ли состояться встреча в Минске, бывший депутат заявил, что это маловероятно, но возможно.

«Кстати в Белоруссии тоже весьма унизительно. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Александром] Лукашенко», — отметил Мураев.

По его словам, саммит с российским президентом жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины и транзита газа, а также из-за тяжелого экономического положения в стране.