Украинский журналист Дмитрий Гордон 7 сентября в эфире телеканала «Украина 24» вновь предложил переименовать Украину, чтобы потроллить Россию

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«Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионный канал, а страна», — высказался Гордон.

В начале месяца Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь «с натяжкой» может претендовать на это. В дальнейшем советник заявил это была шутка и его личное мнение.