Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала «НАШ» 7 сентября предложил президенту Владимиру Зеленскому на формальных основаниях распустить Верховную Раду

Разумков предложил «очистить» Раду от некоторых депутатов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он также добавил, что разговоры об олигархах ведутся для того, чтобы создать напряженную обстановку в стране.

На днях историк и политолог Сергей Станкевич в интервью Украине.ру сказал, что во время встречи с президентом США Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский, «по всей видимости, получил условное благословение на второй срок в обмен на обещание завершить судебную реформу и создание блока «антикоррупционных» институтов». По его словам, выполнение этой программы, предписанной Киеву ещё при предыдущем президенте Петре Порошенко, существенно упростит для США точечное терапевтическое воздействие на Украину, обеспечивая необходимую «стабильность и предсказуемость».