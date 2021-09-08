«Мне кажется, если президент действительно на формальных основаниях распустит Верховную Раду, то он тогда будет иметь возможность переизбраться на второй срок. Он скажет, что это были бандиты, он их выгнал, потому что они такое делали, скажет, что он боролся с ними как мог, но они не давали ему работать. Зеленскому главное это второй срок, а там можно и три года просидеть», — заявил Пискун.
Он также добавил, что разговоры об олигархах ведутся для того, чтобы создать напряженную обстановку в стране.
На днях историк и политолог Сергей Станкевич в интервью Украине.ру сказал, что во время встречи с президентом США Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский, «по всей видимости, получил условное благословение на второй срок в обмен на обещание завершить судебную реформу и создание блока «антикоррупционных» институтов». По его словам, выполнение этой программы, предписанной Киеву ещё при предыдущем президенте Петре Порошенко, существенно упростит для США точечное терапевтическое воздействие на Украину, обеспечивая необходимую «стабильность и предсказуемость».