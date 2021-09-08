По мнению Ермолаева, Разумков не созрел как лидер, поскольку забыл о том, что был первым «идеологом, лидером, вдохновителем и организатором» партии «Слуга народа». Эксперт отметил, что после того, как Разумков ушел в спикеры Рады, он снял с себя эти полномочия.
«Зеленский боится не поста Разумкова и не его рейтингов не очень высоких, а того, что Разумков может вернуться в публичную политику. И вернуться, не собрав на улице новых, а сохранив прежних. И это ключ будущей интриги», — заявил он.
Также политолог считает, что Разумков должен «быть преемственным», раз принял решение заниматься политикой, и обратить внимание на то, как поменялась партия с 2019 года.
Ранее Ермолаев также заявил, что Зеленскому нужно опасаться этой осенью протестов на улице или гнева олигархов, а раскола в своей политической партии.