Президент Украины Владимир Зеленский боится возвращения спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в публичную политику, поскольку он может лишить лидера страны половины его команды. Об этом на днях заявил политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш»

Разумков высказался о своей отставке © Facebook, Верховна Рада України

«Зеленский боится не поста Разумкова и не его рейтингов не очень высоких, а того, что Разумков может вернуться в публичную политику. И вернуться, не собрав на улице новых, а сохранив прежних. И это ключ будущей интриги», — заявил он.

Также политолог считает, что Разумков должен «быть преемственным», раз принял решение заниматься политикой, и обратить внимание на то, как поменялась партия с 2019 года.

Ранее Ермолаев также заявил, что Зеленскому нужно опасаться этой осенью протестов на улице или гнева олигархов, а раскола в своей политической партии.