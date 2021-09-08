Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно опасаться этой осенью не протестов на улице или гнева олигархов, а раскола в своей политической партии. Об этом 6сентября заявил политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш»

«Это то положение, в котором оказалась еще вчера перспективная партия. Сегодня она превратилась в груду номенклатуры, сидящей на непонятно какой зарплате, голосующих, и переставших думать… По законам политики [в такой обстановке] рождаются новые лидеры. Но самое опасное, что может быть, это раскол и дискредитация… А не бунты, которые могут быть ближе к весне», — заявил он.

По его словам, будет большой ошибкой со стороны Зеленского и главы фракции в Раде Давида Арахамии, если они пойдут «на интригу снятия спикера Дмитрия Разумкова».

Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что Зеленскому не стоит бояться влияния олигархов на его политическое будущее, поскольку они не видят кандидатуры для его смены.