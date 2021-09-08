Украинский политик Евгений Мураев считает, что Россия, Европейский союз и Украина экономически выиграли бы от объединения в единый союз, но этому противодействует официальный Киев. Об этом 6 сентября он заявил в эфире телеканала «Наш»

Мураев обратил внимание на то, что Евросоюз многократно говорил о том, что не планирует расширяться. Поэтому, по мнению политика, стремлением туда Украина «порождает конфронтацию в первую очередь с Российской Федерацией». Не путь в НАТО и ЕС: эксперт назвал первоочередную задачу Украины © president.gov.ua

«Я вам могу сказать, когда мы станем Европой. Я верю в материковое объединение. Я верю в объединенную Европу, но это возможно будет только, если объединятся Россия, Украина и Европейский союз в единый союз», — заявил Мураев.

Политик напомнил, что ранее Россия требовала проведения переговоров об экономической зоне с Украиной и ЕС.

Также Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский так же, как и его предшественник, Петр Порошенко, выбирают неправильную стратегию развития страны, стремясь туда, «куда двери закрыты».