Мураев обратил внимание на то, что Евросоюз многократно говорил о том, что не планирует расширяться. Поэтому, по мнению политика, стремлением туда Украина «порождает конфронтацию в первую очередь с Российской Федерацией».
«Я вам могу сказать, когда мы станем Европой. Я верю в материковое объединение. Я верю в объединенную Европу, но это возможно будет только, если объединятся Россия, Украина и Европейский союз в единый союз», — заявил Мураев.
Политик напомнил, что ранее Россия требовала проведения переговоров об экономической зоне с Украиной и ЕС.
Также Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский так же, как и его предшественник, Петр Порошенко, выбирают неправильную стратегию развития страны, стремясь туда, «куда двери закрыты».