Украинский политик Евгений Мураев считает, что президент Владимир Зеленский так же, как и его предшественник, Петр Порошенко, выбирают неправильную стратегию развития страны, стремясь туда, «куда двери закрыты». Об этом на днях он заявил в эфире телеканала «Наш»

«Если проанализировать шаги Зеленского, его риторику и реальные действия, они не сильно отличаются от политики Петра Порошенко. Появились какие-то большие стройки, гуманитарная политика, политика формирования недругов по своему периметру. По сути это то, что делал Порошенко. Внешний вектор тот же. То есть, это оголтелое стремление туда, где двери закрыты», — сказал Мураев.

По его словам, ни один нормальный человек не может быть против европейских ценностей и ЕС, но учитывая то, что ЕС не хочет брать Украину в свои члены, и косвенно на это намекает, то соответствующие слишком дальние планы «это перекладывание ответственности с себя сегодня».

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо еще, как минимум, 20 лет работы для готовности к членству в Европейском союзе. Также посол Словакии на Украине Марек Шафин рассказал, что сделала Словакия за свои почти 28 лет независимости, чтобы стать членом НАТО и ЕС, и чего не удалось Украине.