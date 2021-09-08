Эксперт пояснил, что это стоит больших денег, поэтому США и Запад нуждаются в перевооружении по натовским стандартам и образцам таких платежеспособных государств, как Польша.
«У Польши тоже денег не очень сильно много, но все-таки нет государственного долга 19 миллиардов долларов, как в Украине. Они могут платить. Им поставляют, допустим, «Пэтриот» и тому подобные комплексы. А куда девается старое польское вооружение? Да на Украину оно девается. И в этом есть определенные, я бы сказал, остроумные решения. Я, естественно, говорю, остроумные, с точки зрения военного обозревателя, а не человека», — рассуждает Артамонов.
Поэтому никогда никто не поставит Украине никакой современной военной техники, в этом никто не заинтересован, а Украина и заплатить за это не может, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.