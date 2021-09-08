Запад никогда не будет вкладывать деньги и проводить системные реформы, чтобы превратить Украину в действительно эффективный ресурс против России. США лишь хотят забрать ресурсы, которые остались со времен СССР. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

«У Польши тоже денег не очень сильно много, но все-таки нет государственного долга 19 миллиардов долларов, как в Украине. Они могут платить. Им поставляют, допустим, «Пэтриот» и тому подобные комплексы. А куда девается старое польское вооружение? Да на Украину оно девается. И в этом есть определенные, я бы сказал, остроумные решения. Я, естественно, говорю, остроумные, с точки зрения военного обозревателя, а не человека», — рассуждает Артамонов.

Поэтому никогда никто не поставит Украине никакой современной военной техники, в этом никто не заинтересован, а Украина и заплатить за это не может, заключил собеседник издания.

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