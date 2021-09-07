«В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства», — сказано в сообщении дипведомства.
Как уточняется, посольство Украины в Италии обратилось в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно к издателю учебника с призывом исправить указанную ошибку.
Ведомство прикрепило к своему сообщению фотографии страниц учебника, на одной из которых над выделенными одним цветом территориями России, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Молдавии большими буквами написано La regione Russa, что переводится как «российские регионы».