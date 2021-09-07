Посольство Украины в Италии выразило недовольство указанием в итальянском учебнике по географии «российских регионов», к которым отнесены Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook

«В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства», — сказано в сообщении дипведомства.

Среди итальянских матросов нашли двойника Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

Ведомство прикрепило к своему сообщению фотографии страниц учебника, на одной из которых над выделенными одним цветом территориями России, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Молдавии большими буквами написано La regione Russa, что переводится как «российские регионы».