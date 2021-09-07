Министр энергетики России Николай Шульгинов обсудил со спецпредставителем Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее вопросы взаимодействия России и ФРГ в сфере энергетики, в частности транзит российского газа, сообщает РИА Новости 7 сентября

«Уверен, что "голубое топливо" в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата», — приводит агентство слова Шульгинова.

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Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Меркель отмечал, что РФ не против продлить договор о транзите газа через Украину, однако для этого европейские партнеры «Газпрома» должны заказывать достаточное количество «голубого топлива».

Глава российского газового монополиста Алексей Миллер в свою очередь заявил, что транзит газа через Украину может быть продолжен и после 2024 года, если это будет экономически обосновано.