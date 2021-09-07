«Уверен, что "голубое топливо" в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата», — приводит агентство слова Шульгинова.
Министр также отметил, что сотрудничество Германии и России в сфере энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Меркель отмечал, что РФ не против продлить договор о транзите газа через Украину, однако для этого европейские партнеры «Газпрома» должны заказывать достаточное количество «голубого топлива».
Глава российского газового монополиста Алексей Миллер в свою очередь заявил, что транзит газа через Украину может быть продолжен и после 2024 года, если это будет экономически обосновано.