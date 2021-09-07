Российские поп-звезды Мэйби Бэйби, Алёна Швец и Дора выступят в Киеве с концертом 12 сентября. Об этом на днях сообщили в Instagram украинского фестиваля «Ее ФЕСТ»

В СБУ подтвердили запрет на въезд Киркорову © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Это Мэйби Бэйби, Алена Швец и Дора! 12 сентября они выступят на первом фестивале «ЇЇ ФЕСТ». Алена любит играть на гитаре, Дора — перечитывать роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи», а Мэйби просто обожает смотреть сериалы на Netflix», — анонсировали в соцсети.

В комментариях подростки рассказали, из каких они городов Украины и чем увлекаются.

«Я Валерия, и я хочу, чтобы эти россиянки не выступали в Украине», — заявила одна из подписчиц. Однако большинство с нетерпением ждет концерта.

«Жду Алёну капец как сильно», «А пустят человека, если ему 11, но очень скоро 12?», «Даже в Украине будет концерт, а в Казахстане нет, за что я живу тут», «Мама сказала, что тип карантин и фестиваль отменят», — поделились переживаниями подписчики группы фестиваля.

Мэйби Бейби (Виктория Лысюк) — 26-летняя российская и белорусская певица, участница российской группы «Френдзона», поет песни в жанре тин-поп. 21-летняя Дора (Дарья Шиханова) выступает в жанре «кьют-рок», 20-летняя Алена Швец называет свой жанр «пост-бард».

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Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин подтвердил, что с 13 сентября страна войдет в «жёлтую» зону карантина. Будут ужесточены правила проведения массовых мероприятий. Часть школ уйдет на дистанционное обучение.