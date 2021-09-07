Украина не будет основным союзником США вне НАТО, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова 7 сентября

Так она прокомментировала внесенный в Верховную Раду проект постановления об обращении к Конгрессу США с просьбой предоставить Киеву соответствующий статус.

«Очень прошу и инициаторов такого заседания, и тех, кто будет завтра его рассматривать, обратить внимание на то, что Украина определилась, что наша цель — членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны, и это записано в нашей Конституции», — заявила она в Facebook.

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Украинский посол полагает, что США уже стратегический партнер Украины, так как Вашингтон финансирует армию киевского средства и поставляет оружие.

Она также обратила внимание на то, что Украина и США подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства во время недавнего визита президента Зеленского в Вашингтон.

Посол призвала украинских депутатов вместо рассмотрения постановления о статусе страны вне НАТО заняться продвижением реформ и голосовать за законы, необходимые Украине для активизации продвижения вступления в Североатлантический альянс.

8 сентября Верховная Рада Украины на внеочередном заседании должна утвердить обращение к Конгрессу США о предоставлении Киеву статуса основного союзника Штатов вне НАТО.

Данный документ разработан по инициативе депутата от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, чью инициативу поддержали 153 коллеги по парламенту.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что вступление Украины в НАТО для России это «красная линия», особенно в случае размещения на украинской территории американских ракет.