Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил министру экономики Алексею Любченко за неделю объявить конкурсный отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» с тем, чтобы переизбрать главу компании. Об этом глава украинского правительства написал в своем Telegram-канале 7 сентября

Сейчас украинскую госкомпанию возглавляет Юрий Витренко. Его назначение вызвало критику со стороны США, после чего подконтрольное Штатам «Национальное агентство по предотвращению коррупции» (НАПК) заявило о нарушениях при вступлении Витренко в должность.

«Конкурс (по отбору членов набсовета — ред.) должен закончиться в ноябре 2021 с тем, чтобы в новый состав наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

Кабинет министров Украины в июне назначил и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой «Нафтогаза» после того, как уволил Андрея Коболева, возглавлявшего ведомство на протяжении 7 лет.

Коболев сообщил, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал. В качестве причины его увольнения в правительстве назвали провальную работу компании в 2020 году: по итогам года убытки «Нафтогаза» составили более $680 млн.

Как отмечал украинский эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук, Коболев получил должность главы «Нафтогаза» при поддержке международных финансовых структур, в частности, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).