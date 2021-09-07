В Праге заочно приговорили к 20 годам лишения свободы гражданина Чехии Иржи Урбанека, который участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев Донецкой народной республики. Об этом 7 сентября сообщило чешское издание idnes.cz

Бородай описал реакцию РФ, если Украина начнет наступление на Донбасс © кадр из видео Украина.ру

«Городской суд в Праге во вторник приговорил его к 20 годам тюрьмы за терроризм. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого, с ним не был в контакте и выделенный ему адвокат», — сообщило издание.

Адвокат отметил, что в качестве доказательства его участия в боевых операциях использовались записи в Facebook, и призвал смягчить наказание, однако суд согласился с доводами обвинения. Судья заявила, что уже само вхождение в состав боевых подразделений ДНР делает Урбанека виновным.

По данным СМИ, Урбанек уехал в Донбасс в 2015 году. До января 2018 года он воевал на стороне ополченцев ДНР под позывным «Бегемот».

Весной 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, несогласные с государственным переворотом в Киеве, создали Донецкую и Луганскую Народные Республики, которые задекларировали свою независимость от Украины. В ответ Киев начал против них военную операцию. Жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.