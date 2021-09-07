На снимке Тимати в легкой рубашке с народными узорами, его спутница — в обтягивающем мини-платье. Также она выше его сантиметров на 15-20.
Ранее звезды делились в личных соцсетях кадрами с фрагментами тела друг друга. На снимке в Instagram Тимати подписчики опознали руку украинской модели, также он выкладывал фото в обнимку с ее ногами.
При этом в кадре из сторис украинки видно греческий наряд и татуировки на руке Тимати.
Саша Дони родилась в Чернигове, затем переехала работать в Киев. Зарабатывает ведением блога и, по данным СМИ, эскортом.
Ранее за посещение Крыма Тимати внесли на украинский сайт «Миротворец».