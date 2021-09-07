Российский рэпер Тимати попался папарацци в компании украинской модели Саши Дони. Пара отдыхает на греческом острове Миконос, сообщает 7 сентября Telegram-канал PeopleTalk

На снимке Тимати в легкой рубашке с народными узорами, его спутница — в обтягивающем мини-платье. Также она выше его сантиметров на 15-20.

Голые зайчики: стало известно, что до Дубая обнаженные модели снялись на Украине © Виталий Гречин/Фейсбук

При этом в кадре из сторис украинки видно греческий наряд и татуировки на руке Тимати.

Саша Дони родилась в Чернигове, затем переехала работать в Киев. Зарабатывает ведением блога и, по данным СМИ, эскортом.

Ранее за посещение Крыма Тимати внесли на украинский сайт «Миротворец».