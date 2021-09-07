Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, друживший с художником-постановщиком Борисом Красновым, высказался о смерти сценографа. Слова 89-летнего мужчины 7 сентября привел портал BLITZ+

Киевлянин и любимец Пугачевой. В Москве умер Борис Краснов © Мила Стриж

«Когда?! Боже, Господи… Мне самому уже 90, дайте в себя прийти… Какие люди уходят от этой болезни… Хоронить теперь, наверное, будут в цинковом закрытом гробу. Мы закажем венок, конечно, все как полагается. В последний раз видел его на своем дне рождения, в июне. А я ему говорил ведь: "Боря, берегись, не ходи везде, мы старые…"», — отреагировал Киркоров старший.

За свою карьеру сценограф, родившийся в Киеве, успел поставить более 3,5 тысяч шоу, в числе его заказчиков были Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Кристина Орбакайте и многие другие. Одна из самых известных его работ — «Рождественские встречи Аллы Пугачевой».

Скончался Борис Краснов во вторник, 7 сентября, после очередного перенесенного инсульта в возрасте 60 лет.