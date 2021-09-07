Девушка, ранившая двух учителей из арбалета в школе в Полтаве, приняла такое решение во сне. Об этом сообщило 7 сентября местное издание «Полтавщина»

Ранее 19-летняя студентка Таисия 6 сентября пришла в школу № 11 в Полтаве, где ранее училась, с арбалетом и ранила двух педагогов.

Колумбайн в Полтаве: 19-летняя девушка пришла в школу и расстреляла учителей из арбалета © Facebook, police.polt

По данным источников издания, девушка заявила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить.

Арбалет Таисии на день рождения подарили родители. Почему она решила убивать именно в своей школе, пока неизвестно.

Сообщается, что девушка учится на психолога в Национальном университете гражданской защиты Украины.

Таисию направили на психиатрическую экспертизу, результатов еще нет. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.