Во вторник, 7 сентября, стало известно о смерти художника-постановщика Бориса Краснова, работавшего с самыми крупными звездами отечественного шоу-бизнеса. Одной из первых слова сожаления о своем близком друге сказала певица Алла Пугачева. Соответствующий пост она разместила в Instagram

«Прощай Друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе», — написала Пугачева.

Киевлянин и любимец Пугачевой. В Москве умер Борис Краснов © Мила Стриж Лолита Милявская заявила, что многим обязана постановщику.

«Боря — это человек, который в моей жизни присутствовал с прошлого века, все лучшие шоу «Кабаре-дуэтом «Академия» мы делали вместе с Борей, вечера Игоря Крутого мы делали с Борей. Я ему на всю жизнь благодарна за любимое шоу, потому что лучше сценографа, наверное, больше в моей жизни не было», — сказала Лолита.

Борис Краснов — художник-сценограф, дизайнер, продюсер, почетный член Российской Академии Художеств. Уроженец Киева. За свою карьеру он успел оформить более 3,5 тысяч проектов: концерты, телепрограммы, фестивали. Постановщик сотрудничал с самыми именитыми артистами: Людмилой Гурченко, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими. В числе самых известных его работ — «Рождественские встречи Аллы Пугачевой».