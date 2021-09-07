По словам Маркаровой, США и так является стратегическим партнером Украины, которая заявила о курсе на вступление в НАТО.
Посол отметила, что статус основного союзника предоставляется странам, которые не планируют вступать в НАТО или не могут этого сделать по географическим или политическим причинам.
Ранее стало известно, что 9 сентября Верховная Рада соберется на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть обращение к Конгрессу с США с призывом предоставить Украине статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО.
Речь идет о термине основной союзник США вне НАТО (MNNA), который возник в 1989 году. Правом наделить ту или иную страну таким статусом обладает Конгресс, после чего данное решение должен утвердить президент Соединенных Штатов. Данный статус свидетельствует о приоритетности для США отношений с такой страной-партнером, также такой союзник получает ряд военных и финансовых выгод.
По мнению депутата Верховной Рады от «Евросолидарности» Алексея Гончаренко, если Украина получит статус MNNA, то это будет «служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе».