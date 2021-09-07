Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала депутатов Верховной Рады не голосовать на внеочередной сессии парламента за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Об этом она написала на своей странице в Facebook во вторник, 7 сентября

По словам Маркаровой, США и так является стратегическим партнером Украины, которая заявила о курсе на вступление в НАТО.

Украина в НАТО: быть или не быть? © пресс-служба президента Украины

Ранее стало известно, что 9 сентября Верховная Рада соберется на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть обращение к Конгрессу с США с призывом предоставить Украине статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО.

Речь идет о термине основной союзник США вне НАТО (MNNA), который возник в 1989 году. Правом наделить ту или иную страну таким статусом обладает Конгресс, после чего данное решение должен утвердить президент Соединенных Штатов. Данный статус свидетельствует о приоритетности для США отношений с такой страной-партнером, также такой союзник получает ряд военных и финансовых выгод.

По мнению депутата Верховной Рады от «Евросолидарности» Алексея Гончаренко, если Украина получит статус MNNA, то это будет «служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе».