Для войны с Россией Украине необходимо новейшее американское вооружение: самолеты, комплексы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Такое мнение высказал в эфире телеканала ICTV депутат Верховной Рады Сергей Рахманин 6 сентября

Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм подтвердил предоставление Украине пакета помощи в сфере безопасности. На брифинге по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор заявил, что Америка будет помогать модернизировать Военно-морские силы Украины и «пытаться предоставлять больше "Джавелинов"».

«Война, тем более с Россией, не выигрывается "Джавелинами". Мы нуждаемся в усилении противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и средств радиоэлектронной борьбы» — сказал Рахманин.

Депутат пояснил, что новые американские самолеты нужны для замещения давно исчерпавших свой ресурс МиГов и Су, а предоставление Украине новых видов вооружений будет воспринято как «намёк на углубление сотрудничества» со стороны американцев.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США «"накачивают" украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают натовским методам ведения войны». По мнению министра, такая политика Вашингтона в отношении Украины увеличивает риск военной конфронтации.