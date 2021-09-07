Глава Ивано-Франковска заявил, что выплатит первой забеременевшей после прививки 100 тыс. гривен (274,6 тыс. рублей). Таким образом градоначальник решил опровергнуть миф, бытующий в стране о том, что вакцинация провоцирует женское бесплодие.
«Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать», — отрапортовала в ответ руководитель городского перинатального центра Мария Бойко.
Чуть позже Марцинкив заявил, что сказанное было ничем иным, чем шуткой, но «в сказанном смешного мало». Отдельные пользователи осудили мэра, заявив, что такой юмор мог успеть сломать чью-то жизнь.
Кстати, ранее мэр Ивано-Франковска пообещал уволить всех непривитых от коронавируса сотрудников городского совета и запретил выплачивать помощь всем невакцинированным.
Кроме того, Марцинкив дал официальное задание подчиненным проверить, не выросли ли у секретаря горсовета Виктора Синышина рога и копыта, которые, как считают в народе появляются у вакцинированных, а этот сотрудник администрации как раз был публично привит.