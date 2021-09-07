Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал солидную материальную премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса. Об этом 7 сентября он написал у себя в Facebook

Почти 2,2 тысячи украинцев слегли от коронавируса за сутки © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

«Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать», — отрапортовала в ответ руководитель городского перинатального центра Мария Бойко.

Чуть позже Марцинкив заявил, что сказанное было ничем иным, чем шуткой, но «в сказанном смешного мало». Отдельные пользователи осудили мэра, заявив, что такой юмор мог успеть сломать чью-то жизнь.

Кстати, ранее мэр Ивано-Франковска пообещал уволить всех непривитых от коронавируса сотрудников городского совета и запретил выплачивать помощь всем невакцинированным.

Кроме того, Марцинкив дал официальное задание подчиненным проверить, не выросли ли у секретаря горсовета Виктора Синышина рога и копыта, которые, как считают в народе появляются у вакцинированных, а этот сотрудник администрации как раз был публично привит.