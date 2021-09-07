Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил музыкальную экспертизу по иску о защите авторских прав бывшего участника группы «Чай вдвоем», одессита Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой). Об этом стало известно 7 сентября из сообщения суда

Украина.ру на Youtube Юрий Кот объяснил, почему Моргенштерн приведет российскую молодёжь к нацизму