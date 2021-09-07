«Суд назначил проведение музыкальной экспертизы по гражданскому делу по иску Стаса Костюшкина к Монеточке. Рассмотрение дела приостановлено до окончания экспертизы», — говорится в сообщении.
О том, что Костюшкин подал в суд на Монеточку стало известно в июле. Причиной претензии стала песня «Мама, я не зигую», выпущенная певицей. Мотив и текст нового произведения сильно напоминают «Женщина, я не танцую» Костюшкина. Схожесть композиций теперь как раз и определит музыкальная экспертиза, от результатов которой во многом и будет зависеть дальнейшее решение суда.
Костюшкин требует компенсацию в размере одного миллиона рублей.