Обнародованы официальные постер и трейлер криминальной драмы «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова. Премьера фильма запланирована на 10 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе «Горизонты», об этом 7 сентября сообщил сам Сенцов в Facebook

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«Я, когда писал сценарий мне было интересно рассказать об этом человеке. Ведь бандиты тоже люди, они что-то чувствуют, о чем-то думают. Это же не работы, не растения, не инопланетяне. Это люди. Почему они поступают именно так? Для меня важным было рассказать о человеке», — рассказал Сенцов.

Снимали «Носорога» в Кривом Роге, Львове и Киеве. Исполнителем одной из главных ролей стал Сергей Филимонов — неонацист, участвовавший в том числе и в погроме Офиса президента.

Олег Сенцов родился в Симферополе. В 2011 году на собственные средства снял фильм «Гамер», лента была отмечена премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма «Носорог», параллельно с этой работой в 2014-м стал активистом Автомайдана, выступив против присоединения Крыма к России.

В мае 2014 года был задержан в составе диверсионной группы, предположительно действовавшей по указанию «Правого сектора»*, по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе.

В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена и вернулся к съемкам «Носорога». На эту работу ему было выделено 25 млн гривен (более 68 млн рублей) из украинского бюджета.

Режиссер уже анонсировал свою новую ленту «Кай», однако на нее ему государственные средства выделять отказались, что Сенцов счел местью за политические убеждения.

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