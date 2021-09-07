Блогер опубликовал снимок торговых рядов с вывесками на иврите и английском. На логотипе — надпись Starbuck's Coffee и смайлик в кипе.
Посетителям предлагаются кофе, чай, молоко, пунш и печенье.
«Здесь пол хипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани, оказывается», — написал Жигайло.
В ответ на вопрос о ценах блогер пояснил, что в этой точке все бесплатно.
Ранее в пресс-службе американской сети кофеен Starbucks отметили, что не пока не планируют открывать кафе на Украине.