Паломники-хасиды в Умани организовали стихийную кофейню наподобие Starbucks. Об этом рассказал 7 сентября в Instagram журналист Андрей Жигайло

Блогер опубликовал снимок торговых рядов с вывесками на иврите и английском. На логотипе — надпись Starbuck's Coffee и смайлик в кипе.

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«Здесь пол хипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани, оказывается», — написал Жигайло.

В ответ на вопрос о ценах блогер пояснил, что в этой точке все бесплатно.

Ранее в пресс-службе американской сети кофеен Starbucks отметили, что не пока не планируют открывать кафе на Украине.