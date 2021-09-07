Блогер опубликовал снимок торговых рядов с вывесками на иврите и английском. На логотипе — надпись Starbuck's Coffee и смайлик в кипе.

Поддельные справки и сбыт электрошокеров: в Умани завели три уголовных дела во время Рош ха-Шана
Поддельные справки и сбыт электрошокеров: в Умани завели три уголовных дела во время Рош ха-Шана
© РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Посетителям предлагаются кофе, чай, молоко, пунш и печенье.

«Здесь пол хипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани, оказывается», — написал Жигайло.

В ответ на вопрос о ценах блогер пояснил, что в этой точке все бесплатно.

Ранее в пресс-службе американской сети кофеен Starbucks отметили, что не пока не планируют открывать кафе на Украине.