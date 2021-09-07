За минуту блогер разделался с 75 бананами. Смысл рекорда — быстро порвать фрукт напополам.
Ранее рекордсменом по разрыванию бананов считался швед Майкл Атосн, который за минуту разорвал 70 штук.
Кроме того, Александр Иванчак установил еще один рекорд. Ему удалось так запустить шарик для пинг-понга, чтобы он отскочил от дна семи кастрюль и попал в стакан. Прежний рекорд был — дорожка из шести кастрюль.
В финале «Лиги блогеров» 9 сентября соперницей Иванчака станет блогер Виктория Платонова из Николаева. Они поборются за денежный приз.
Ранее на Украине подсчитали, что швейцар в секретном ресторане Львова более 1 млн раз произнес лозунг националистов «Героям слава!» Этот результат был зафиксирован в национальной книге рекордов.