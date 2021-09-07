Днепровский блогер Александр Иванчак побил рекорд из Книги Гиннесса по разрыванию пополам бананов и забрасыванию шарика в стакан. Новый рекорд на днях зафиксировали в YouTube-шоу «Лига блогеров»

За минуту блогер разделался с 75 бананами. Смысл рекорда — быстро порвать фрукт напополам.

Ранее рекордсменом по разрыванию бананов считался швед Майкл Атосн, который за минуту разорвал 70 штук.

На страже от москалей: львовский швейцар ответил на лозунг «Слава Украине» более 1 млн раз © fest.lviv.ua Александр Иванчак установил еще один рекорд. Ему удалось так запустить шарик для пинг-понга, чтобы он отскочил от дна семи кастрюль и попал в стакан. Прежний рекорд был — дорожка из шести кастрюль.

В финале «Лиги блогеров» 9 сентября соперницей Иванчака станет блогер Виктория Платонова из Николаева. Они поборются за денежный приз.

Ранее на Украине подсчитали, что швейцар в секретном ресторане Львова более 1 млн раз произнес лозунг националистов «Героям слава!» Этот результат был зафиксирован в национальной книге рекордов.