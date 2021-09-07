Сотрудницу отдела кадров горсовета Ромнов (Сумская область) обвинили в колдовстве на рабочем месте. Соответствующее видео с камер наблюдения было обнародовано каналом ТСН 7 сентября

На Украине составили топ-5 самых странных способов избавления от взятки © пресс-служба НАБУ Олег Стогний заявил, что застал заведующую сектором управления персоналом за странным занятием: женщина подсыпала под двери коллег, в том числе и самого мэра землю.

Сотрудники администрации сделали вывод, что кадровик это делала не просто так, а земля была «мертвой», то есть принесенной с кладбища. Такая используется в магических обрядах для навлечения несчастий, болезней и даже смерти.

«Это была земля и разный хлам. Я ее вызвал к себе и сказал: "Пожалуйста объясните нам, что вы делали?". Сидит, молчит, глазами только водит», — пояснил ситуацию градоначальник.

В скором времени госслужащая уволилась по собственному желанию, назвав обвинения в свой адрес враньем, а видео — смонтированным. По версии женщины, новоизбранный мэр таким образом вынуждал ее освободить рабочее место.

По информации ТСН, после того, как сотрудница-«колдунья» уволилась в Роменском горсовете освятили кабинеты.