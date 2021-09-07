Закупочные цены на пшеницу в годовом измерении выросли на 16%, на кукурузу — на 27%. В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем выросли на 24% до 12,91 грн/кг (около 33 рублей), на пшенную крупу на 13% — 14,10 грн/кг (около 35 рублей).
Подсолнечное масло в среднем теперь стоит 49,66 грн/кг (около 125 рублей), сахар — 22,09 грн/кг (около 56 рублей), молоко высшего сорта — 21,75 грн/кг (около 50 рублей) и масло сливочное — 174,12 грн/кг (около 400 рублей).
Ранее сообщалось, что в июле 2021 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%, по сравнению с июнем 2021 года — снизилась до 0,1%. Двузначной инфляция была еще в 2018 году.