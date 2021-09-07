Цены на продукты питания на Украине за год увеличились на 9-75%, в частности, средние цены на подсолнечное масло выросли на 70%, а на сахар - на 75%. Об этом свидетельствуют данные финансово-экономического департамента Минагрополитики по состоянию на 3 сентября 2021 года, передают 7 сентября «Экономическая правда»

За годы независимости цены на Украине подскочили почти в 2,8 млн раз © Facebook, Національний банк України

Подсолнечное масло в среднем теперь стоит 49,66 грн/кг (около 125 рублей), сахар — 22,09 грн/кг (около 56 рублей), молоко высшего сорта — 21,75 грн/кг (около 50 рублей) и масло сливочное — 174,12 грн/кг (около 400 рублей).

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%, по сравнению с июнем 2021 года — снизилась до 0,1%. Двузначной инфляция была еще в 2018 году.