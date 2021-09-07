Врач и популярный ведущий Евгений Комаровский 6 сентября в эфире телеканала «Украина 24» прямо заявил, что на Украине притесняют свободу слова из-за предвыборной кампании

Комаровский посоветовал лечить больное горло мороженым © Евгений Комаровский/инстаграм

«Но у нас есть люди, которые решают, что говорить можно, а что говорить нельзя… И похоже мы входим в какую-то предвыборную кампанию, поскольку нам надо срочно сделать СМИ управляемыми. То есть их можно закрыть, лишить денег и тогда они будут петь под дудку того, кто деньги даст. А у кого эти деньги есть? Наверное, у того, кто это решение пытается протянуть», — заявил он.

Ранее Комаровский сделал для Украины неутешительный политический прогноз, который может расколоть страну на два лагеря. Также он рассказал, что не хочет нарушать закон о тотальной украинизации, поэтому отказался от врачебной практики в клинике за деньги.