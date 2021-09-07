Он отметил, что любой человек в стране, который произносит фразу — «я так считаю», и озвучивает свою позицию, может это делать свободно согласно Конституции.
«Но у нас есть люди, которые решают, что говорить можно, а что говорить нельзя… И похоже мы входим в какую-то предвыборную кампанию, поскольку нам надо срочно сделать СМИ управляемыми. То есть их можно закрыть, лишить денег и тогда они будут петь под дудку того, кто деньги даст. А у кого эти деньги есть? Наверное, у того, кто это решение пытается протянуть», — заявил он.
Ранее Комаровский сделал для Украины неутешительный политический прогноз, который может расколоть страну на два лагеря. Также он рассказал, что не хочет нарушать закон о тотальной украинизации, поэтому отказался от врачебной практики в клинике за деньги.