В целом Порошенко в ходе своего выступления оговорился шесть раз.
«Мария Кожевникова, которая вчера вместе с другими оппозиционерами была осуждена на 12 лет… Беларусь, мы с вами… Я прошу [Владимира] Зеленского не выражать поддержку Кожевниковой. Его политическое поведение с преследованием оппозиции… четко подтверждает: Зеленский двигает по пути [Александра] Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит», — заявил он.
После окончания заседания Порошенко никак не прокомментировал свою ошибку. На украинских сайтах его речь также по-прежнему цитируется с фамилией Кожевниковой.
Кроме того, Порошенко ошибся в фамилиях и упрекнул Зеленского в том, что глава государства предъявляет претензии Владимиру Путину, хотя имел в виду президента Франции Эмануэля Макрона.