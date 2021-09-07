Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, имея в виду осужденную в Белоруссии политика Марию Колесникову, заговорил о поддержке российской актрисы, экс-депутата Госдумы Марии Кожевниковой, дважды перепутав имена. Трансляцию согласительного совета парламента 7 сентября вел телеканал «Рада»

В целом Порошенко в ходе своего выступления оговорился шесть раз. Сторонники Порошенко массово стали обмазываться зеленкой - фото

«Мария Кожевникова, которая вчера вместе с другими оппозиционерами была осуждена на 12 лет… Беларусь, мы с вами… Я прошу [Владимира] Зеленского не выражать поддержку Кожевниковой. Его политическое поведение с преследованием оппозиции… четко подтверждает: Зеленский двигает по пути [Александра] Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит», — заявил он.

После окончания заседания Порошенко никак не прокомментировал свою ошибку. На украинских сайтах его речь также по-прежнему цитируется с фамилией Кожевниковой.

Кроме того, Порошенко ошибся в фамилиях и упрекнул Зеленского в том, что глава государства предъявляет претензии Владимиру Путину, хотя имел в виду президента Франции Эмануэля Макрона.