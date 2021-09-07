Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности», экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал идею советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о переименовании страны в Русь-Украину в эфире канала ICTV 6 сентября

По мнению Вятровича, страны-соседи Украины воспримут такое переименование как неудачную шутку и проявление несерьезности.

Безвкусица и абсурд: Вятрович раскритиковал проект большого герба Украины © сайт Верховной рады

«Я уж молчу о том, что попытка перевести это новое название "Русь-Украина" на любом языке приведет к тому, что Украину будут воспринимать именно как часть России», — заявил Вятрович.

Ранее Арестович предложил сменить название страны на «Русь-Украина» или закрепить в законе двойное название, поскольку, по его версии, Украина — это и есть Русь. Он также выдвигал инициативу законодательно разделить понятия «русский» и «российский», чтобы закрепить за Украиной право на русский язык и русскую культуру.

Также президент Украины Владимир Зеленский в недавних обращениях к гражданам пять раз упомянул название «Русь-Украина».