Проект «Об обращении Верховной Рады в ООН о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями» зарегистрирован на сайте Рады под номером 6001.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму организаторов и исполнителей диверсии на газопроводе.
По данным ФСБ, в Главном управлении разведки Минобороны Украины пообещали нескольким членам Меджлиса крымско-татарского народа* за устройство взрыва на газопроводе около 2 тыс. долларов и снабдили их взрывным устройством.
*Деятельность организации запрещена в РФ