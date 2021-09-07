Депутаты от партии «Слуга народа» и группы «За будущее» внесли в Верховную Раду проект закона об обращении в ООН для признания Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями. Сведения о подаче проекта приводятся на сайте парламента 7 сентября

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