Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос на 3% по сравнению с концом июля, и теперь лидер страны опережает ближайших соперников более чем в два раза. Соответствующие данные обнародовала социологическая группа «Рейтинг» на своем сайте 7 сентября

Опрос показал отношение украинцев к независимости страны © president.gov.ua

Лидер «Европейской солидарности» получил поддержку в 13,3% против 13,4% в июле. На третьем месте оказался депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко с 10,9% (против 10,1% в июле), а лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 9,2% (11,4%).

Спикер Рады Дмитрий Разумков оказался на девятом месте после политиков Игоря Смешко, Владимира Гройсмана, Евгения Мураева и Олега Ляшко. Его поддержка в 3,7% снизилась за месяц на 0,4%.

Опрос был проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине среди населения возрастом от 18 лет и старше. Было опрошено 2,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.