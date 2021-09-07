Участницы украинской группы «ВИА Гра» прокомментировали слухи вокруг композитора и продюсера Константина Меладзе, которого некоторые его экс-подопечные обвиняют в домогательствах. Об этом девушки рассказали журналистам программы «ЖВЛ» канала «1+1» 6 сентября

«Нападение — удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом, смеемся… И знаем, какой это человек на самом деле», — прокомментировали исполнительницы слухи о домогательствах своего шефа.

Могилевская поругалась с юным блогером, унизившим ее публично © Наталия Могилевская/Инстаграм Ани Лорак заявила, что Меладзе предлагал ей интим в обмен на продвижение по карьерной лестнице.

Примерно через месяц артистка оправдалась, заявив, что ничего подобного не говорила, а ее слова просто «перекрутили журналисты». Однако после ее признания в домогательствах продюсера обвинили еще несколько исполнительниц, в том числе украинская певица Оля Полякова.