«Нападение — удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом, смеемся… И знаем, какой это человек на самом деле», — прокомментировали исполнительницы слухи о домогательствах своего шефа.
К слову, началась история еще в апреле, когда в эфире передачи «Судьба человека» певица Ани Лорак заявила, что Меладзе предлагал ей интим в обмен на продвижение по карьерной лестнице.
Примерно через месяц артистка оправдалась, заявив, что ничего подобного не говорила, а ее слова просто «перекрутили журналисты». Однако после ее признания в домогательствах продюсера обвинили еще несколько исполнительниц, в том числе украинская певица Оля Полякова.