Мужчина принес табличку «Слава России» на митинг к Верховной Раде с требованием открыть воздушное пространство Украины с Белоруссией. Об этом 7 сентября сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

«Люди скандируют "Откройте небо!" и держат в руках плакаты с призывами отменить решение Кабмина, согласно которому с 29 мая воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, запрещается использовать воздушное пространство Украины. На митинг также пришёл человек с табличкой "Слава России"», — говорится в сообщении.

Европа отгораживается. Особенности национального заборостроительства на границах с Белоруссией © РИА Новости, Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Кабинет министров Украины с 29 мая запретил воздушным судам, зарегистрированным в Белоруссии, использовать воздушное пространство Украины. Также было решено прекратить авиасообщение между Украиной и Белоруссией с 26 мая.

Такие действия были вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Белоруссия подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины — Вильнюс, на котором находился бывший редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.