Ранее в ведомстве сообщили, что два катера береговой охраны типа Island отправят из США на Украину в течение третьего квартала этого года. Еще один доставят до конца текущего года.
«Очередной экипаж, который готовится для службы на патрульном катере типа Island, прибыл в город Балтимор, штат Мэриленд, США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации катера», — говорится в сообщении.
Моряки будут учиться непосредственно на том катере, который будет передан ВМС Украины. Сейчас на нем заканчиваются ремонтно-восстановительные работы и проходит техническое обслуживание.
В ноябре 2019 года два американских патрульных катера класса Island «Славянск» и «Старобельск» были включены в состав Военно-морских сил Украины.