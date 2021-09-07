Украинские моряки прибыли в США для обучения управлению и эксплуатации катеров береговой охраны типа Island. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины

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«Очередной экипаж, который готовится для службы на патрульном катере типа Island, прибыл в город Балтимор, штат Мэриленд, США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации катера», — говорится в сообщении.

Моряки будут учиться непосредственно на том катере, который будет передан ВМС Украины. Сейчас на нем заканчиваются ремонтно-восстановительные работы и проходит техническое обслуживание.

В ноябре 2019 года два американских патрульных катера класса Island «Славянск» и «Старобельск» были включены в состав Военно-морских сил Украины.