В рейтинге конкурентоспособности среди 45 самых крупных городов Украины Одесса заняла последнее место. Данные опубликовал Институт экономических исследований, передает 7 сентября портал 048.ua

«Одесса - мама»: Зеленский поздравил одесситов с Днем города © president.gov.ua

Индекс конкурентоспособности Одессы составил 36,84 балла.

Кроме Одессы, худшими по бизнес-климату исследователи посчитали Полтаву, Каменское (Днепропетровская область), Черкассы, Запорожье, Херсон, Умань (Черкасская область), Днепр, Николаев.

Лучшими признали Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево (Закарпатская область), Бахмут (Донецкая область), Тернополь, Винницу, Мариуполь.

Исследование бизнес-климата городов Украины совместно провели компания Info Sapiens и Институт экономических исследований и политических консультаций по программе Агентства США USAID.

При составлении рейтинга сотрудники компании проводили интервью и опросы местных предпринимателей. В индексе учитывались внедрение реформ, степень поддержки инноваций, критерии создания бизнеса, доступность к общественному имуществу, прозрачность и открытость данных, условия налогообложения и сборов, неформальные платежи и коррупция.