Всего опросили представителей 140 предприятий-юридических лиц и 74 физлиц-предпринимателей. Основным препятствием для ведения бизнеса в Одессе местные предприниматели назвали карантин из-за коронавируса. Далее следуют высокие налоги, низкий спрос, коррумпированность местной власти.
Индекс конкурентоспособности Одессы составил 36,84 балла.
Кроме Одессы, худшими по бизнес-климату исследователи посчитали Полтаву, Каменское (Днепропетровская область), Черкассы, Запорожье, Херсон, Умань (Черкасская область), Днепр, Николаев.
Лучшими признали Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево (Закарпатская область), Бахмут (Донецкая область), Тернополь, Винницу, Мариуполь.
Исследование бизнес-климата городов Украины совместно провели компания Info Sapiens и Институт экономических исследований и политических консультаций по программе Агентства США USAID.
При составлении рейтинга сотрудники компании проводили интервью и опросы местных предпринимателей. В индексе учитывались внедрение реформ, степень поддержки инноваций, критерии создания бизнеса, доступность к общественному имуществу, прозрачность и открытость данных, условия налогообложения и сборов, неформальные платежи и коррупция.