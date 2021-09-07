Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на сюжет телеканала «1+1» с критикой его деятельности на посту мэра гневным постом в адрес владельца канала, бизнесмена Игоря Коломойского в личном Facebook 7 сентября

«Оставьте меня в покое»: Филатов опроверг слухи об участии в президентских выборах © dnepr.com

Он назвал Коломойского «отвратительным упырем, сосущим соки» из Днепра и всей Украины.

Также он обвинил в организации негативной информационной кампании Александра «Нарика» Петровского и экс-кандидата в мэры Загида Краснова.

«Уважаемые киевские начальники, вы не с Филатовым воюйте. А уберите подонка отовсюду, куда он проник. Уберите его из нефти, энергетики, авиации, банковской сферы. И будет вам счастье. И уважение избирателей. Как мне», — написал Филатов.

Ранее Игоря Коломойского и экс-президента Украины Петра Порошенко внесли в реестр олигархов. Членам списка запрещено финансировать политические партии и покупать объекты «большой приватизации».