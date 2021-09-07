Мэр пожаловался на сюжет телеканала «1+1», в котором «днепряне требуют от президента убрать коррупционера Филатова».
Он назвал Коломойского «отвратительным упырем, сосущим соки» из Днепра и всей Украины.
Также он обвинил в организации негативной информационной кампании Александра «Нарика» Петровского и экс-кандидата в мэры Загида Краснова.
«Уважаемые киевские начальники, вы не с Филатовым воюйте. А уберите подонка отовсюду, куда он проник. Уберите его из нефти, энергетики, авиации, банковской сферы. И будет вам счастье. И уважение избирателей. Как мне», — написал Филатов.
Ранее Игоря Коломойского и экс-президента Украины Петра Порошенко внесли в реестр олигархов. Членам списка запрещено финансировать политические партии и покупать объекты «большой приватизации».