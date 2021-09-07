Между главным судьей украинского шоу «Співають всі» Натальей Могилевской и блогером Олегом Машуковским разгорелся скандал, связанный с их совместным фото. Об этом 7 сентября написала Politeka

Пару дней назад Машуковский разместил в соцсетях снимок, на котором поставил ногу на связанную Могилевскую.

«Хватит уже быть главной, отпущу, когда назначишь меня капитаном!» — подписал он фото.

«Олег, ну какого черта ты выложил эту фотку. Ты ведь знаешь, у меня школа детская. Сейчас начало учебного года. Зачем ты это делаешь? Мы с тобой договорились, пошутили неудачно. Нельзя это выкладывать. Олежка, будешь себя плохо вести, я тоже, например, всем расскажу, что я знаю», — обратилась к блогеру артистка.

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«Боже, как это низко, когда человек не дала согласия, а ты выставляешь. Это нарушение личных границ, и это очень некрасиво с Вашей стороны. Поведение — дно», «Правда, некрасиво, неуважительно», «Это не красиво, когда человек просит удалить, а ты тупо игноришь. У неё такие же права на снимок. И если ты пообещал и было принято решение обоюдное что фото не публикуется, зачем нарушать договор? Хайпа мало? Решил набрать подписчиков и лайков благодаря Наташе и снимку? Это низко с твоей стороны», — написали фанаты.

Однако были и те, кто заметил, что скандал больше похож на наигранный, что было заранее спланировано ради обоюдного пиара.