В Умани расположена могила основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана, паломничество к которой каждую осень, в праздник Рош ха-Шана, совершают тысячи евреев.
Всего в Умани сейчас, по оценкам полиции Черкасской области, 27 157 паломников-хасидов.
Местные жители жалуются, что хасиды много мусорят — в частности, за одну ночь из квартала вывезли 18 машин с мусором.
«За эти несколько дней не обошлось и без мелких происшествий. Одни начинали жарить на балконе барана, другие устроили стрельбу из пневматики. А в целом пока обошлось без серьезных происшествий. За последние несколько дней было 22 вызова полиции, после которых были составлены админпротоколы о мелком хулиганстве», — сообщили в полиции.
Кроме того, в полиции завели три уголовных дела: два — за подделку справок о ПЦР-тестах и прав, еще одно — за сбыт электрошокеров и ножей.
При этом местные жители взвинтили цены на жилье и товары.
Ранее сообщалось о нападениях на хасидов в Умани. В мае местный житель ранил двух хасидов из пистолета. В апреле подростки регулярно бросали камни в раввина.