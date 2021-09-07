Съехавшиеся в Умань Черкасской области хасиды с 6 по 8 сентября отмечают праздник Рош ха-Шана. Местные жители за это время 22 раза вызывали полицию, сообщает ukraine.segodnya.ua 7 сентября

В Умани расположена могила основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана, паломничество к которой каждую осень, в праздник Рош ха-Шана, совершают тысячи евреев.

Паломничество хасидов: благо или проблема для Украины? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Местные жители жалуются, что хасиды много мусорят — в частности, за одну ночь из квартала вывезли 18 машин с мусором.

«За эти несколько дней не обошлось и без мелких происшествий. Одни начинали жарить на балконе барана, другие устроили стрельбу из пневматики. А в целом пока обошлось без серьезных происшествий. За последние несколько дней было 22 вызова полиции, после которых были составлены админпротоколы о мелком хулиганстве», — сообщили в полиции.

Кроме того, в полиции завели три уголовных дела: два — за подделку справок о ПЦР-тестах и прав, еще одно — за сбыт электрошокеров и ножей.

При этом местные жители взвинтили цены на жилье и товары.

Ранее сообщалось о нападениях на хасидов в Умани. В мае местный житель ранил двух хасидов из пистолета. В апреле подростки регулярно бросали камни в раввина.