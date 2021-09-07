«Я бы вернулась к прошлому году, к выборам в 2020 году, местным… В областных центрах выигрывали преимущественно представители местных партий, не парламентских… Я думаю, что так произойдет в Харькове. Там очевидно победит кандидат, который представляет местную партию, а не парламентскую», — сказала Кравчук.
По ее словам, на местах люди отдают предпочтение не политикам, которые «имеют какое-то парламентское измерение», а тех, кто входит в локальную партию на уровне города.
Утром 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался. Он заболел COVID-19 в августе и боролся с болезнью четыре месяца. До перевыборов, которые должны пройти осенью 2021 года, городом руководит Игорь Терехов.