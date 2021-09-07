Президентская партия «Слуга народа» отказалась от идеи выдвижения своего кандидата на выборы мэра Харькова, поскольку считает, что у местных представителей все равно шансов намного больше. Об этом 7 сентября заявила заместитель главы фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук в эфире телеканала «Украина 24»

«Я бы вернулась к прошлому году, к выборам в 2020 году, местным… В областных центрах выигрывали преимущественно представители местных партий, не парламентских… Я думаю, что так произойдет в Харькове. Там очевидно победит кандидат, который представляет местную партию, а не парламентскую», — сказала Кравчук.

Птенцы гнезда Кернеса: кто борется за пост мэра Харькова © paul-itk.livejournal.com

Утром 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался. Он заболел COVID-19 в августе и боролся с болезнью четыре месяца. До перевыборов, которые должны пройти осенью 2021 года, городом руководит Игорь Терехов.