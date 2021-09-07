Ранее Минский областной суд приговорил членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 годам колонии общего режима и 10 годам колонии усиленного режима соответственно. Сторона защиты назвала приговор «незаконным и необоснованным» и намеренна его обжаловать.
«Я прошу господина Зеленского не выражать поддержку Колесниковой, поскольку политическое поведение Зеленского с преследованием оппозиции, со всеми своими "вагнерами" (ЧВК "Вагнер"), чаусами (экс-судья Николай Чаус — ред.), трухиными (попавший в ДТП депутат от партии Зеленского Александр Трухин — ред.), зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, преследующими оппозицию, четко подтверждают, что господин Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит», — сказал Порошенко.
Дела в отношении членов Координационного совета оппозиции Белоруссии были возбуждены в 2020 году после массовых акций протеста. Помимо Колесниковой и Знака фигурантом является также бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Последняя находится за пределами Белоруссии. За границу уехали и многие другие члены совета. Сама организация была признана прокуратурой Белоруссии «не соответствующей Конституции страны».