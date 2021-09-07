Асимметричный ответ. Как Лукашенко наказал Украину за экономическую войну
Асимметричный ответ. Как Лукашенко наказал Украину за экономическую войну
Ранее Минский областной суд приговорил членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 годам колонии общего режима и 10 годам колонии усиленного режима соответственно. Сторона защиты назвала приговор «незаконным и необоснованным» и намеренна его обжаловать.

«Я прошу господина Зеленского не выражать поддержку Колесниковой, поскольку политическое поведение Зеленского с преследованием оппозиции, со всеми своими "вагнерами" (ЧВК "Вагнер"), чаусами (экс-судья Николай Чаус — ред.), трухиными (попавший в ДТП депутат от партии Зеленского Александр Трухин — ред.), зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, преследующими оппозицию, четко подтверждают, что господин Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит», — сказал Порошенко.

Дела в отношении членов Координационного совета оппозиции Белоруссии были возбуждены в 2020 году после массовых акций протеста. Помимо Колесниковой и Знака фигурантом является также бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Последняя находится за пределами Белоруссии. За границу уехали и многие другие члены совета. Сама организация была признана прокуратурой Белоруссии «не соответствующей Конституции страны».