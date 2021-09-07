Бывший президент Украины Петр Порошенко сравнил нынешнего главу государства Владимира Зеленского с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и обвинил его в преследовании оппозиции. Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций во вторник, 7 сентября. Трансляцию вел телеканал «Рада»

Асимметричный ответ. Как Лукашенко наказал Украину за экономическую войну Марию Колесникову и Максима Знака к 11 годам колонии общего режима и 10 годам колонии усиленного режима соответственно. Сторона защиты назвала приговор «незаконным и необоснованным» и намеренна его обжаловать.

«Я прошу господина Зеленского не выражать поддержку Колесниковой, поскольку политическое поведение Зеленского с преследованием оппозиции, со всеми своими "вагнерами" (ЧВК "Вагнер"), чаусами (экс-судья Николай Чаус — ред.), трухиными (попавший в ДТП депутат от партии Зеленского Александр Трухин — ред.), зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, преследующими оппозицию, четко подтверждают, что господин Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит», — сказал Порошенко.

Дела в отношении членов Координационного совета оппозиции Белоруссии были возбуждены в 2020 году после массовых акций протеста. Помимо Колесниковой и Знака фигурантом является также бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Последняя находится за пределами Белоруссии. За границу уехали и многие другие члены совета. Сама организация была признана прокуратурой Белоруссии «не соответствующей Конституции страны».