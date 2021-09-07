Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что организацией диверсии на газопроводе в Крыму занимались члены украинской разведки и организации «Меджлис крымско-татарского народа». Об этом сообщает Интерфакс 7 сентября

В Крыму за диверсию задержан замглавы запрещенного «меджлиса» © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса" в июне с.г. исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины — ред.) обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США. Взрывное устройство конспиративным путём в июле с.г. было доставлено в Крым», — сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный ранее заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов был посредником между диверсантами и ГУР, а Асан и Азиз Ахтемовы - исполнителями диверсии.

Задержанные начали давать признательные показания. Они рассказали, что диверсию на газопроводе планировали приурочить к 30-летию независимости Украины.

* Деятельность организации запрещена в РФ