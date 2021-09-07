Исполнительный директор Союза потребителей Максим Несмиянов на днях в эфире телеканала «Украина» рассказал, как выбрать качественное куриное мясо

На Украине резко подорожало мясо © Украина.Ру

Поэтому эксперт посоветовал покупать куриное мясо в вакуумной упаковке. Такой товар не так быстро портится, как обычная курица на развес. При этом нужно тщательно осматривать упаковку на предмет возможной разгерметизации.

«Если вы видите товар, который должен быть в вакууме, а он развакуумировался, этот товар ускорено портится, брать его ни в коем случае не стоит», — сказал Несмиянов.

Он посоветовал спрашивать у продавцов документы с датой изготовления продукции.

«Вам скажут: вчера привезли. Но надо узнать, когда было произведено. Я находил просроченную на три месяца рыбу в холодильниках в магазинах. Прячут просрочку, подмораживают, а потом покупателям под видом акций продают. Всегда просите маркировку, документы, когда товар был произведен, если у вас есть подозрения», — подчеркнул специалист.

Он также рассказал о сроках хранения различных видов куриного мяса: филе можно хранить в холоде 96 часов, а вот все, что с косточками, приходит в негодность через 48 часов.