Тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1» во вторник, 7 сентября

Открытый форпост России: Чем отличается Севастополь от остального Крыма © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть повесткой переговоров Путина и Зеленского, поэтому пока не удается продвинуться в этом плане в вопросе возможной встречи.

«Хорошая новость — они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом "Крымская платформа" мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым — это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», — сказал Кулеба.

Он добавил, что Киев готов к встрече и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». Кулеба призвал РФ согласиться на встречу и провести «откровенный разговор» о том, каким образом будет прекращена «российская агрессия» и будут «деоккупированы территории».