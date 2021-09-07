Этот тренд появился в TikTok уже давно, на время затих, а теперь снова вернулся в ряды пользователей.
Например, ежемесячно в больницы украинского города Днепр госпитализируют 15-20 детей, которые выпили моющее средство.
«Ожоги ротовой полости, пищевода, желудочно-кишечного тракта. Такое впечатление, что изжога. Когда люди начинают запивать водой, печет пищевод. Иногда возникает рвота. Хуже всего в этом то, что пищевод отекает, а когда заживает, то становится гораздо уже. Когда он становится гораздо уже, то человек потом не может нормально есть», — рассказал председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.
При таких симптомах нужно ехать в ближайшую больницу, а не пытаться промыть желудок самостоятельно.
Родителей призывают быть внимательнее к тому, чем развлекаются их дети.