На Украине, как и во многих странах мира, подростки и дети все чаще ради популярности едят капсулы с гелем для стирки на камеру и публикуют видеоотчеты об этом в TikTok

TikTok обидел украинскую звезду соцсетей © Даша Евтух/Instagram

Например, ежемесячно в больницы украинского города Днепр госпитализируют 15-20 детей, которые выпили моющее средство.

«Ожоги ротовой полости, пищевода, желудочно-кишечного тракта. Такое впечатление, что изжога. Когда люди начинают запивать водой, печет пищевод. Иногда возникает рвота. Хуже всего в этом то, что пищевод отекает, а когда заживает, то становится гораздо уже. Когда он становится гораздо уже, то человек потом не может нормально есть», — рассказал председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

При таких симптомах нужно ехать в ближайшую больницу, а не пытаться промыть желудок самостоятельно.

Родителей призывают быть внимательнее к тому, чем развлекаются их дети.