Российский блогер, известная под ником Инстасамка, отреагировала на обвинения в свой адрес, связанные с инцидентом на ее концерте в Киеве 5 сентября. Соответствующий пост она разместила в сториз Instagram 6 сентября

«Исчезла»: Лорак удивила фанатов новой внешностью © Ани Лорак/Инстаграм

Во время выступления она действительно указала на одного из мужчин и сказала: «Есть один человек, который мне не нравится в зале, можно его вывести? В белой панамке и футболке с перьями — проваливай отсюда». Уже после концерта в сети разгорелся скандал.

«Я не собираюсь объяснять почему я это сделала, но я бы никогда не выгнала своего фаната просто так», — ответила блогер.

Истинные причины ее поступка так и остаются неизвестными публике. Одни пользователи уверены, что мужчина пришел в футболке с надписью «Инстасвалка», другие уверены, что он был подставным актером, которого блогерша выгнала ради пиара.

Инстасамка, по паспорту Дарья Зотеева — 21-летняя блогерша и рэп-исполнительница. Известная эпатажными выходками в числе которых была инсценировка ограбления своей квартиры.