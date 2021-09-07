Правоохранители получили сразу несколько доказательств версии суицида найденного повешенным в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова. Об этом 6 сентября сообщило издание «Детектив INFO» со ссылкой на информированный источник

По словам инсайдера, речь идет о признаках медицинского заболевания, которым страдал Шишов, его депрессию после смерти родителей, а также еще несколько выявленных фактах.

Так, в последнюю ночь жизни Шишов интересовался специфическим контентом — комиксом, посвященным одиночеству и депрессии, а также смотрел статью в Википедии о самоповреждении.

Что происходит с делом Шишова? Новые данные © REUTERS, Gleb Garanich Божена Жолудь сообщала о намерении вернуться в Белоруссию.

Также в телефоне Шишова был сохранен чек от 11 июня о покупке 10 метров веревки, которую планировалось использовать для перекрытия движения на украинско-белорусской границе летом. В настоящее время проводится экспертиза идентичности веревки, на которой был повешен Шишов, и веревки, остатки которой были найдены у него дома.

В августе главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.