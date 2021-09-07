Украинский диетолог Светлана Фус на днях написала в своем Instagram, что постоянно есть сало полезно для организма

Нутрициолог Голобородько научила украинцев есть сало © CC0, Pixabay

«Если есть сало каждый день по 20-30 граммов максимум, то это покроет потребность в жирах природного происхождения. Но 30 граммов жира в день — это очень мало. От сала можно отказаться в том случае, если в ежедневный рацион включены другие содержащие полезные жиры продукты», — сказала Фус.

Другой врач-диетолог Оксана Скиталинская на днях подчеркивала, что сало — полезно употреблять в примороженном несоленом виде. Эксперт говорила, что вареное и копченое сало не считается полезным.