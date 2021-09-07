По ее словам, организм нуждается в жирах, а в сале как раз присутствуют полезные для организма.
«Если есть сало каждый день по 20-30 граммов максимум, то это покроет потребность в жирах природного происхождения. Но 30 граммов жира в день — это очень мало. От сала можно отказаться в том случае, если в ежедневный рацион включены другие содержащие полезные жиры продукты», — сказала Фус.
Другой врач-диетолог Оксана Скиталинская на днях подчеркивала, что сало — полезно употреблять в примороженном несоленом виде. Эксперт говорила, что вареное и копченое сало не считается полезным.