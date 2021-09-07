Украинская певица Ани Лорак, работающая в России, получила новые претензии от поклонников. На этот раз звезду обвинили не только в использовании фотошопа, но и чрезмерном увлечении уколами красоты. Свои критические замечания пользователи оставили под постом певицы в Instagram 7 сентября

Киркоров невольно раскрыл махинацию украинской певицы с фотографиями © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Однако ее поклонники заметили, что теперь, когда звезда явно изменила свою внешность с помощью косметологических процедур, она потеряла свою индивидуальность.

«Совсем перестала быть особенной, похожей только на себя… зачем?», «Зачем, зачем так себя переделывать? Превратилась в шаблон, вся индивидуальность исчезла», «Да согласна… вообще перестаралась с ботоксом… как все, на одно лицо!», «Мне так жалко, что она себя превратила, в этих, с конвейера. Раньше она мне так нравилась, для меня это и был идеал красоты. Прям смотрю и так жаль», «Во-первых, ей уже не 20, а 43 в конце сентября… Во-вторых, здесь много фотошопа… Посмотрите, какая она, на страничке Киркорова, за столом без фильтров, более естественная», — обсудили пользователи.

Ранее фанаты действительно подловили певицу за активным использованием фотошопа, когда на своей странице Лорак выложила фото с коллегой Филиппом Киркоровым разительно отличавшееся от того же снимка, который разместил он.